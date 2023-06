Per l’attacco continua a piacere Arnautovic, ma il Bologna si aspetta l’offerta a due cifre dalla Fiorentina

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe ancora monitorando con attenzione la situazione legata a Marko Arnautovic. L’attaccate del Bologna era stato accostato ai colori viola già nelle scorse finestre di mercato, tuttavia senza che la società gigliata affondasse mai il colpo per l’austriaco. Per lui non è stata una stagione facile, complici i diversi infortuni he lo hanno accompagnato nella seconda parte di annata. Un totale di 21 presenze e 10 gol a chiudere il bilancio.

Il club felsineo non vorrebbe privarsi del suo bomber, ma di fronte all’offerta giusta ci si potrebbe sedere al tavolo. Anche perché il giocatore vorrebbe disputare una coppa europea, anche se la Fiorentina non può ancora dargli questa certezza. La partecipazione alla Conference League è appesa a una possibile decisione che potrebbe arrivare dalla UEFA sulla squalifica della Juventus e i condizionali potrebbero non bastare per ingaggiarlo. Intanto però la Fiorentina si è fatta un’idea del prezzo: non si scende sotto i 10 milioni.