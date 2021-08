Per Lirola ancora un allenamento a Firenze e la settimana dell’addio scala in avanti

Doveva essere già ieri il giorno della partenza per Marsiglia da parte di Pol Lirola ma alcuni cavilli burocratici hanno rallentato tutto e rinviato la questione alla prossima settimana, l’ultima di mercato in Europa. Il giocatore oggi si è allenato ancora a Firenze per non perdere il ritmo, sintomo però che il week end sarà ancora in Italia per lui, anche se probabilmente escluso dalla trasferta di Roma. La Fiorentina intanto ha già pronto Zappacosta per sostituirlo e a inizio della prossima settimana dovrebbe dare il via libera per la chiusura di un affare a dir poco stressante.