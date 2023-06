Per l’Italia Under 21 è già partita da dentro o fuori all’Europeo. In campo contro la Svizzera due giovani seguiti dalla Fiorentina (ma quasi irraggiungibili)

L’Europeo dell’Italia Under 21 non è iniziato nel migliore dei modi. La sconfitta molto controversa e piena di polemiche contro la Francia regala una sola certezza: oggi è già match da dentro o fuori, per i ragazzi di Nicolato, che se la vedranno contro la Svizzera alle ore 18. Divulgate da poco le formazioni ufficiali.

Titolari due ragazzi osservati anche dalla Fiorentina in ottica mercato, come Carnesecchi e Gnonto (che rimangono obiettivi molto cari e complicatissimi). Tra gli elvetici, vi sarà semplice riconoscere Ndoye e Amdouni, giocatori del Basilea incontrato in semifinale di Conference League.

Svizzera U21 (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni. CT: P. Rahmen.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Gnonto, Pellegri. CT: P. Nicolato.