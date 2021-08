Per Messias l’unica offerta ufficiale è stata quella del Torino, mentre la Fiorentina…

Nella giornata di ieri il Torino ha incontrato il Crotone per Junior Messias. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le parti sono molto vicine e già in giornata potrebbe arrivare un principio d’accordo. D’altronde quella del Torino è stata l’unica offerta ufficiale, mentre la Fiorentina si era solo interessata.

Un motivo in più per provare che Pradè e Burdisso hanno ormai deciso di virare con forza su uno tra Berardi e Orsolini, con il primo richiesto espressamente da mister Italiano.