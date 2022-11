Per nuovi acquisti servirà spazio in rosa: ecco chi sono i “sacrificabili”

Se la Fiorentina vorrà comprare, necessariamente dovrà cedere. I vincoli rimangono le liste, che già ella prima parte della stagione hanno visto escluso Marco Benassi sia da quella per la Serie A che per quella Europea. La Nazione si concentra dunque su quelli che potrebbero essere i “sacrificati” della società viola per fare spazio ai nuovi possibili innesti invernali. I nomi sono quelli di Zurkowski e Maleh, che potrebbero lasciare la Fiorentina.

Le pretendenti sembrano non mancare, ma bisognerà capire con quale formula i due centrocampisti potrebbero uscire: se per il polacco sembra possa stare in piedi anche una cessione a titolo definitivo, per Maleh sembra al momento difficile vederlo partire con una formula diversa dal prestito.