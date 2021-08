Per Orsolini la strada è tutt’altro che spianata: la Fiorentina deve fare i conti con la concorrenza del Torino e la resistenza del Bologna

Sembra ormai chiaro che Orsolini e Berardi siano gli obiettivi principali della Fiorentina per il ruolo di esterno d’attacco, laddove Italiano necessita assolutamente di un rinforzo. Sulla situazione legata al giocatore del Bologna si è espresso su Twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari: “Torino e Fiorentina hanno entrambe espresso interesse per Orsolini. Il Bologna per ora resiste e non fa sconti, non è arrivato ancora l’ok per un possibile trasferimento”. Strada tutt’altro che spianata dunque, sia per la concorrenza del Torino sia perché al momento il Bologna non sembra volersi privare del suo attaccante.