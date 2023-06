Per qualcuno il destino è già deciso: ecco come la Fiorentina potrebbe ritrovar un tesoretto per il mercato

A meno di due settimane dall’inizio della finestra di calciomercato la dirigenza della Fiorentina, assieme a Vincenzo Italiano, in queste ore è al lavoro per pianificare quella che sarà la prossima stagione. E chiaramente il primo step sarà quello di fare una cernita all’interno della rosa, e di lasciar partire coloro che difficilmente riusciranno a trovare spazio: cosi facendo la Fiorentina potrebbe arriva in fase di mercato con un tesoretto tutt’altro che trascurabile. Quest’oggi il Corriere Fiorentino ha cercato si fare il punto della situazione sulle cessioni, sottolineando come oltre ai già certi addii di Venuti e Saponara, quest’estate potrebbero essere in tanti a lasciare Firenze.

Il primo indiziato a lasciare è Igor che, dopo l’erroraccio in finale di Conference contro il West Ham, sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura in viola. Lo stesso destino dovrebbe essere riservato ad Aleksa Terzic che non ha mai convinto a pieno mister Italiano ma che comunque gode di molti ammiratori. Difficile invece, anche se da Napoli insistono nel considerarlo il possibile dopo Kim, che Commisso lasci partire Milenkovic anche se come sempre, in caso di offerte fuori mercato (dai 30 milioni in su) tutto tornerebbe in discussione.

Da valutare anche alcune situazioni a centrocampo. Con Amrabat ormai vicino alla cessione, con i viola che vorrebbero comunque incassare almeno 20/25 milioni, dovrebbero partire anche Bianco (vicino al prestito) e Duncan: il ghanese, nonostante si trovi benissimo a Firenze, davanti alla prospettiva di giocare con più continuità, sarebbe chiaramente propenso a cambiare aria.