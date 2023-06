Per Retegui c’è una clausola da 15 milioni, ma la Fiorentina resta sulle sue tracce

L’argentino di origini italiane Mateo Retegui di proprietà del Boca Juniors e in prestito al Tigre, resta nelle idee della Fiorentina per l’attacco. La Gazzetta dello Sport evidenzia come la società viola stia pensando a Dia della Salernitana così come a capire quanto possa essere abbordabile l’idea Zapata dell’Atalanta e non mollando la pista arrivare ad Arnautovic, ma molte strade portano esattamente a Retegui.

Il giocatore della Nazionale Italiana, il cui nonno materno si chiama Angelo Dimarco, avrebbe una clausola da 15 milioni di euro. La Fiorentina ci riflette, e a detta del quotidiano è in vantaggio su qualsiasi altra concorrente, poiché la cessione di Cabral potrebbe portare una doppia cifra di incasso importante e perché Jovic è seguito dal Galatasaray.