Per Terzic è pronta un’altra avventura in prestito: l’Ascoli spera di chiudere presto l’affare con la Fiorentina

Secondo ritiro in maglia viola e secondo prestito in vista per Aleksa Terzic, che arrivò nel luglio del 2019 ma che di spazio a Firenze ne ha trovato poco: prima il prestito all’Empoli, con cui ha conquistato la promozione, e ora un’altra avventura all’orizzonte. Su di lui c’è forte il pressing dell’Ascoli, club di Serie B che lo vorrebbe in prestito per tutta la stagione. Come riferito da Sky, i colloqui tra i due club sono in fase avanzata e i bianconeri sperano di chiudere al più presto l’arrivo del terzino serbo.