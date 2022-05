Per Torreira (per ora) c’è solo la Fiorentina: ecco la data limite per evitare l’assalto delle concorrenti

Per Lucas Torreira c’è solo la Fiorentina, almeno per il momento. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com il centrocampista uruguaiano e il suo entourage almeno fino alla deadline del 31 maggio non prenderanno in considerazioni altre situazioni ed altri club perché la priorità di Lucas sono Firenze e la Fiorentina. Di fatto il procuratore, prima di quella data, non ascolterà altra voce se non quella della società viola, che sarà chiamata a trovare una quadra sulla possibile permanenza del giocatore: sul banco non ci sono le cifre per lui, già concordate come vi abbiamo raccontato in precedenza, ma l’importo della commissione per l’agente Pablo Bentancur, anch’essa già fissata ad ora tra il 5 e il 10% dell’importo dell’affare (i 15 milioni concordati con l’Arsenal).

Il countdown è cominciato: manca una settimana. Il tempo c’è, la volontà del giocatore anche, quella del procuratore pure. La palla passa alla Fiorentina, per discutere di un nuovo accordo con l’entourage di Torreira. Dopo di che, comincerà l’assalto delle altre pretendenti. E a quel punto potrebbe essere troppo tardi.