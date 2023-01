Per un centrocampista out, recupera un altro? La Roma incrocia le dita: vuole ritrovare un top per la Fiorentina

La Roma lavora già per la sfida contro la Fiorentina. José Mourinho dovrà fare a meno di un pezzo pregiato come il capitano dei giallorossi, Lorenzo Pellegrini, che non ha subito lesioni muscolari, ma che con ogni probabilità non ci sarà domenica per non rischiare di peggiorare la situazione (ha accusato un infortunio ieri contro il Genoa).

D’altra parte, c’è un altro centrocampista, infortunato da inizio stagione, che auspica di recuperare entro pochi giorni. Come riporta Forzaroma.info, Georginio Wijnaldum oggi si è allenato in gruppo e ha lanciato un segnale importante in vista della gara contro la Fiorenitna. Nonostante ciò, il recupero e la convocazione non sembrano essere imminenti: rimane un punto interrogativo.