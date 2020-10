Per un Federico che arriva, ce n’è uno che se ne va: la Juventus tenta la tripla mossa per liberarsi di Bernardeschi

Considerato ormai un esubero in casa Juventus, Federico Bernardeschi sarebbe a un passo dall’addio ai bianconeri. La società juventina si starebbe già muovendo per provare a piazzare l’ex Fiorentina altrove, cercando magari uno scambio. E secondo alcune notizie provenienti dalla capitale, Paratici alla Roma di proposte di scambio ne avrebbe proposte addirittura tre. Bernardeschi per Veretout, Bernardeschi per Pellegrini, Bernardeschi per Zaniolo. Risultato? Tre due di picche! La Roma non si vuole privare dei suoi gioielli a centrocampo. A Torino, sponda bianconera, per un Federico che arriva (Chiesa), ce n’è uno che se ne va… Forse!

0 0 vote Article Rating