Per un Kouame fortemente corteggiato, la Fiorentina pensa a Pavoletti

Su Repubblica Firenze di oggi ci si concentra ovviamente su ciò che accade in queste ore in casa Fiorentina. Presente e soprattutto futuro che passano dalle mani, o per meglio dire dai piedi, di Kouame, fortemente corteggiato da vari club, dal Torino in primis, pronto a mettere sul piatto 16 milioni di euro per lui, oltre al pressing dell’Eintracht Francoforte. Giorni di riflessione da parte della società gigliata, che prima di cedere il giovane ivoriano deve trovarne il degno sostituto. Nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Pavoletti, che risale forte. Sono ore importanti per la Fiorentina, tra campo e mercato. C’è una partita da vincere contro il Cagliari, ma allo stesso tempo il pensiero è anche per rafforzare il più velocemente possibile la squadra.

