Per un Maleh che non tornerà, c’è un Baschirotto che potrebbe entrare nelle trattative

La Nazione in edicola questa mattina sottolinea come oggi per il Lecce ci sarà un ex Fiorentina a centrocampo. Si tratta di Youssef Maleh, italo-marocchino che attualmente gioca in prestito al club giallorosso proprio in prestito da quello gigliato. La clausola di riscatto obbligatorio in caso di salvezza del club salentino, però, lascia pochi dubbi sul fatto che a fine stagione non tornerà a Firenze.

Un altro profilo di cui i due club potranno discutere sul mercato è quello di Federico Baschirotto, che la società viola ha messo nel mirino per il futuro. Le pretendenti, già in estate, saranno però tante.