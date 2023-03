Per un Terzic infortunato c’è un Primavera che scalda i motori: Italiano chiama Kayode per sabato?

La sfida contro il Milan si avvicina e la Fiorentina è stata impegnata proprio questa mattina in una seduta di allenamento in preparazione alla gara di sabato sera al ‘Franchi’. La squadra agli ordini di Vincenzo Italiano ha svolto esercitazioni tecnico tattiche al centro sportivo ‘Davide Astori’, ma va registrata un’assenza importante nella seduta odierna.

Aleksa Terzic, sottopostosi agli esami per capire l’entità dell’infortunio rimediato contro il Verona (che hanno evidenziato una lesione di 2° grado), non ha preso parte all’allenamento. Al suo posto, l’unico Primavera presente: Michael Kayode, che a questo punto potrebbe anche essere convocato per la partita di sabato per tappare l’assenza del laterale serbo.