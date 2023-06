Per un triste primato che riguarda l’Italia (e la Fiorentina) in Europa, c’è un dato che fa sorridere: da agosto, il sorpasso alla Bundesliga

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, non era mai successo che un Paese portasse tre squadre nelle tre finali europee – anche perché le competizioni UEFA sono tre da appena due anni – perdendole tutte e tre. L’Italia, con la sconfitta dell’Inter dal Manchester City, ha appena stabilito questo triste primato.

Ma il fatto che Inter, Roma e Fiorentina siano arrivate in fondo fa sorridere e non poco il ranking UEFA. La Gazzetta riporta infatti che grazie alle nostre tre finaliste, da agosto ci sarà il sorpasso ai danni della Germania. Cominceremo il 2023-24 al terzo posto, dietro a Spagna e Inghilterra, e avremo in prima fascia anche Roma e Atalanta (Europa League) e Juventus, o Fiorentina in Conference“.