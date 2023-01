Per una Fiorentina che va a rilento, c’è un progetto per  il nuovo Franchi che va veloce. E durante i lavori…

Per una Fiorentina che va a rilento, c’è un progetto per il nuovo Artemio Franchi che corre veloce. Come riporta Il Tirreno, entro il 28 febbraio le carte saranno depositate a Palazzo Vecchio, il 30 giugno ci sarà l’assegnazione del bando, a fine anno cominceranno i lavori e nel 2026 il nuovo impianto di Campo di Marte sarà pronto. A lavori conclusi, il finanziamento totale dovrebbe toccare i 200 milioni di euro, di cui 95 arrivano dal PNRR e 55 dal Ministero dell’Interno.

Per un Franchi che viene, c’è una Fiorentina che va, perché durante il periodo dei lavori la squadra viola dovrà traslocare per le partite casalinghe. Ancora non è stata presa una decisione definitiva. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia potrebbe essere una valida soluzione (visti i buoni collegamenti), mentre Modena non sembra essere la soluzione preferita. Nel caso in cui non si riesca a trovare un’alternativa, si continuerà a giocare al Franchi, ma con una capienza di pubblico ridotta al minimo.