Per una volta il sorteggio di Conference arride alla Fiorentina: I viola ritrovano una squadra turca sulla propria strada

Per una volta il sorteggio europeo arride alla Fiorentina. I viola affronteranno negli ottavi di finale i turchi del Sivasspor (andata in casa, ritorno in trasferta).

Un’altra squadra turca dunque sulla strada dei gigliati, dopo il Basaksehir, affrontato durante la fase a gironi.

Sicuramente il Sivasspor era uno degli avversari maggiormente abbordabili, considerato il fatto che la formazione allenata da Italiano non era tra le teste di serie in questo sorteggio.

L’altra italiana presente, la Lazio, se la vedrà con gli insidiosi olandesi dell’AZ Alkmaar. Mentre di tutto rispetto è l’accoppiamento tra Anderlecht e Villarreal, che è l’ottavo di finale più affascinante.

13.15: Gli accoppiamenti

AEK Larnaca-West Ham United

Fiorentina-Sivasspor

Lazio-Az Alkmaar

Lech Poznan-Djugardens

Basilea-Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol-Nizza

Anderlecht-Villarreal

Gent-Basaksehir

13.13: Si parte con i sorteggi.

13.07: Ad assistere Marchetti al sorteggio ci sarà l’ex calciatore del Liverpool, Vladimír Šmicer, come rappresentante della Cechia e di Praga, città che ospiterà la finale della Conference.

13.06: Tocca al segretario generale dell’Uefa, Giorgio Marchetti, fare gli onori di casa e spiegare il meccanismo di questo sorteggio che è comunque piuttosto semplice in questa circostanza.

13.02: Inizia la presentazione delle sedici squadre che prenderanno parte agli ottavi di finale della competizione.

Alle ore 13 inizierà il sorteggio degli Ottavi di Finale di Conference League da Nyon. La Fiorentina non è tra le teste di serie, e giocherà perciò l’andata in casa al Franchi, il 9 marzo, mentre il ritorno, il 16 marzo, si disputerà in casa dell’avversario della squadra viola.

Fiorentinanews.com seguirà il sorteggio dalle ore 13, aggiornandovi costantemente e fornendovi il quadro completo degli accoppiamenti.