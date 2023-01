Per un’attaccante che viene, ce n’è un’altra che va? Il Sassuolo continua il pressing su Daniela Sabatino

Per un attaccante che arriva ce n’è un’altra che parte? Dopo l’acquisto di Pauline Hammarlund, la Fiorentina Femminile potrebbe pensare di cedere Daniela Sabatino. Il Sassuolo, infatti, continua a cullare il sogno della bomber viola, secondo quanto appreso da Sassuolo News.

Il club neroverde ha una priorità in vista del mercato di gennaio, che riguarda proprio l’attacco, e sta facendo spazio in rosa per l’arrivo di una nuova punta. Il sogno è l’esperta attaccante, che ha perso la maglia da titolare alla Fiorentina, e potrebbe cambiare aria nel mercato di gennaio. I tentativi neroverdi sono già iniziati. Ancora nessun contatto con la Fiorentina ma qualcosa si è già mosso con la calciatrice, che in passato era già stata allenata da mister Piovani.

Il Sassuolo è alla finestra, pronto a intervenire qualora dovessero aprirsi degli spiragli. L’operazione Sabatino potrebbe comunque sbloccarsi solo da metà gennaio in avanti, dopo lo scontro diretto tra Fiorentina e Roma. Una settimana dopo ci sarà la sfida proprio con il Sassuolo ed è quindi difficile che il club viola dia l’eventuale via libera alla giocatrice prima di quella data.