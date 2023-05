Perché l’ottavo posto in campionato può ancora valere la Conference League dopo il patteggiamento della Juventus

Una decisione del Tribunale federale nazionale riguardo alla manovra stipendi della Juventus che sta facendo parecchio discutere. L’organo di giustizia ha accettato l’offerta di patteggiamento dei bianconeri, multando il club per 718mila euro senza ulteriori penalizzazioni in classifica dopo i 10 punti già tolti per il caso delle plusvalenze. La Juventus rimane così al settimo posto e matematicamente qualificata almeno alla Conference League. Nell’ultimo turno i bianconeri si giocheranno la piazza in Europa League ai danni della Roma o dell’Atalanta.

Dopo l’archiviazione definitiva dei processi a carico die bianconeri in ottica della giustizia italiana, adesso ci sarà ancora la UEFA che potrà dire la sua in merito a una possibile squalifica del club di Torino per i prossimi anni. Probabile che l’organo europeo possa escludere la Juventus dalle competizioni europee per un solo anno, dando all’ottava classificata in Serie A la possibilità di accedere alla Conference League. In questo modo il club bianconero sconterebbe tutte le penalità in questa stagione, non aggravando la situazione in vista delle prossime. La parola su una possibile squalifica alla Juventus passa dunque ora alla UEFA, ma l’ottavo posto in Serie A può ancora valere la Conference League.