“Perché si dovrebbero spendere soldi per un impianto che una volta usato verrà accantonato?” la Fiorentina si sfila dall’ipotesi stadio provvisorio

Niente modello Bologna per Firenze, un coinvolgimento della Fiorentina nei lavori per il Franchi e soprattutto nella costruzione di uno stadio provvisorio che possa sostituire il Franchi nei due anni in cui verrà chiuso al pubblico, è da escludere.

Il club viola sta alla larga dai venti di bufera che soffiano in direzione del Franchi e ricorda che Commisso si fece avanti a suo tempo per rifare l’impianto, anche se con una proposta che non poteva essere accolta dalla Soprintendenza.

“Perché si dovrebbero spendere soldi per uno stadio temporaneo se poi una volta usato verrà accantonato?” questo è il messaggio che emerge dal club e che viene riportato stamani da La Repubblica.