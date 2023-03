Perché tra questo e un arbitro vero, c’è un Abisso!

La partita tra Fiorentina e Lecce è stata diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Pur non essendoci stati episodi clamorosi sui quali dover prendere decisioni, la sua prova è stata costellata di piccoli e grandi errori. Falli, calci d’angolo non visti, tutti dettagli che uno dietro l’altro fanno capire quanto ci sia ancora un abisso tra questo e un vero arbitro.

Per esempio resta impossibile da capire come non abbia potuto vedere la deviazione di Falcone sul tiro di Saponara da poco fuori area nel primo tempo. O la trattenuta di Hjulmand ai danni di Gonzalez (sarebbe stata punizione e non rigore) nel secondo tempo, proprio sotto ai suoi occhi.

Niente, il mistero continua.