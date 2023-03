Pereira: “La Fiorentina ha giocatori fantastici, ma noi vogliamo seguire il nostro sogno in Conference. Avrei preferito…”

Il terzino destro del Lech Poznan Joel Pereira ha parlato al sito ufficiale del club polacco, prossimo avversario in Conference League della Fiorentina, per parlare del loro percorso europeo. Queste le sue parole: “Se mi aspettavo di andare così avanti? Mentirei se dicessi di sì. Ma avevamo i nostri sogni e li abbiamo seguiti. Abbiamo accelerato di partita in partita e siamo ancora in Conference League, ora giochiamo i quarti di finale. Tutti credono in un buon risultato, ma prima non era così certo. Per noi è estremamente importante poter avere una tale serie di clean sheet. In Conference siamo in buona forma e vogliamo continuare questa serie”

“La Fiorentina ha giocatori fantastici ed è un’ottima squadra. Ci piaceranno sicuramente queste partite. Certo, lotteremo fino alla fine, perché come ogni squadra abbiamo la possibilità di vincere. Tuttavia, avrei preferito giocare l’andata in trasferta e la seconda in casa. Ma queste sono due partite e stiamo ancora seguendo i nostri sogni”.