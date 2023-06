Pereyra diventa finalmente raggiungibile ma per la Fiorentina non è una priorità e l’entourage lo offre ad altri club

Scadrà a fine giugno il contratto di Roberto Pereyra con l’Udinese, la fine della sua seconda esperienza in Friuli. L’argentino è disponibile quindi a parametro zero e fa ovviamente gola a diversi club. La Fiorentina l’aveva seguito negli anni scorsi, scontrandosi però sempre con le alte richieste dell’Udinese. Ora il classe ’91 non rappresenta più una grande priorità e anzi, il suo entourage l’ha offerto a diversi club, su tutti Inter e Roma.