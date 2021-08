Perinetti a FN: “Montiel un bel colpo per noi. Commisso? Si meriterebbe che fosse il suo anno”

MILANO – Il calciomercato estivo sta per chiudere i suoi battenti. Fiorentinanews.com ha cercato di tracciare una sorta di bilancio, soprattutto per quel che riguarda la Fiorentina, con l’attuale direttore sportivo del Siena, ma ex di numerose squadre tra A e B, Giorgio Perinetti.

“Il mercato quest’anno è stato abbastanza indecifrabile – dice Perinetti – Lungimirante per le panchine, dove sono state fatte cose importanti. Mentre per quanto riguarda i calciatori e la programmazione si è ridotto tutto all’ultimo. La Fiorentina ha preso un ottimo giocatore come Gonzalez e ha fatto anche altre operazioni. Avere tenuto Vlahovic è però il segnale più importante”.

Su Italiano: “E’ stato bravo dappertutto, lo sarà sicuramente anche con la Fiorentina in A. E’ nel suo DNA trovare le giuste misure e dare soprattutto un carattere alle squadre. Che questo sia l’anno giusto per Commisso? Se lo meriterebbe”.

Intanto al Siena si è trasferito Montiel proprio l’ultimo giorno di mercato: “E’ un bel colpo per noi. Lo valuteremo strada facendo”.