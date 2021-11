Perinetti: “A Napoli quello del rinnovo di Insigne è un falso problema. Il giocatore farà il suo dovere fino alla fine”

Come sappiamo, anche a Napoli c’è una situazione simile a quella di Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Quantomeno dal punto di vista di un rinnovo di contratto che, per Lorenzo Insigne, ad oggi non è ancora arrivato. Sulla questione si è espresso a Radio Marte il direttore sportivo, oggi al Siena, Giorgio Perinetti: “Spalletti ha gestito molto bene questa situazione. Ovviamente Insigne spera di restare a Napoli ma ha l’età, l’esperienza e la maturità per gestire questa situazione anche in caso di mancato accordo”.

E poi ha aggiunto: “In più c’è da dire che all’estero queste situazioni sono assolutamente normali. Ogni professionista ha il suo contratto, se dura tre anni nell’ultimo deve comportarsi nella maniera più consona. Giusto parlarne, ma è un falso problema. Insigne farà il suo dovere, il Napoli cercherà di convincerlo alle sue condizioni”.