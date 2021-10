Perinetti: “La vicenda Vlahovic dimostra che nel calcio servono etica e rispetto nuovi. Montiel? Sta recuperando, abbiamo molta fiducia in lui”

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, oggi al Siena, è intervenuto a Radio Toscana per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “La vicenda Vlahovic? Sono situazioni ormai comuni nel calcio moderno, com’è capitato in passato al Milan. Se a due anni di scadenza comincia a nascere questa modo di non rinnovare, per le società si palesa la difficoltà nell’investire e nel puntare sui giovani. L’alternativa sarebbe rinnovare pesantemente quando ancora non sono esplosi, ma anche questa sarebbe una stortura. E’ un mondo che deve trovare etica e rispetto nuovi, altrimenti siamo destinati al de profundis. Montiel? Sta recuperando adesso, abbiamo molta fiducia in lui”.