Perinetti: “Non conta trattenere i giocatori, quanto saperli sostituire. Procuratori? Bisogna averci a che fare”

Il noto direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato a Lady Radio della stagione della Fiorentina: “Era da un po’ che i viola non giocavano su questi livelli, per contendersi l’Europa: nonostante qualche scivolone, hanno fatto un buon campionato sostituendo Vlahovic con gioco, schemi e idee. Italiano? Ritengo giusto che un allenatore chieda alla società i programmi e il budget previsti per rinforzare la squadra”.

E poi ha aggiunto: “Ormai siamo abituati a un mercato lungo, dove le opportunità si manifestano strada facendo. Non si può costringere a rimanere chi non vuole, e poi oggi come oggi non conta tanto trattenere i giocatori quanto saperli sostituire. Procuratori? Sono un “male necessario”, bisogna averci a che fare per forza”.