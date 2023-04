Pesantissima assenza a centrocampo per Italiano. Aggregato Kayode per la sfida all’Atalanta: ecco i convocati della Fiorentina

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera contro l’Atalanta. Assenza a sorpresa quella di Sofyan Amrabat, che manca all’appello del tecnico viola. Una perdita di rilievo che costringerà a rimaneggiare il reparto di centrocampo.

Aggregato in Prima Squadra per la partita del Franchi di domani alle 20:45 Michael Kayode, che ultimamente ha svolto diversi allenamenti con la rosa di mister Italiano. Presente, come lo era stato del resto anche le scorse volte, il terzo portiere Tommaso Vannucchi, classe 2007. Di seguito l’elenco con tutti i convocati viola per Fiorentina-Atalanta: