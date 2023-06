Pessime notizie per la Roma: l’infortunio di Abraham è gravissimo. E i giallorossi potrebbero cercare un nuovo attaccante titolare

All’indomani della vittoria contro lo Spezia, decisiva per centrare la qualificazione in Europa League, arrivano pessime notizie in casa Roma. I giallorossi, sconfitti due settimane fa dalla Fiorentina, dovranno infatti rinunciare a lungo al loro attaccante titolare.

Parliamo ovviamente di Tammy Abraham, che in seguito allo scontro di gioco con Ampadu ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio gravissimo, che comporterà almeno sei mesi di stop e influenzerà inevitabilmente anche la prossima stagione. Viene da sé che la Roma, la cui unica punta centrale rimasta ad oggi è Belotti, dovrà intervenire pesantemente sul mercato.