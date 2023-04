Il centrocampista del Monza Matteo Pessina ha commentato a DAZN la vittoria in rimonta ottenuta per 3-2 contro la Fiorentina nella quale ha segnato il rigore della vittoria: “Questa squadra non smette mai di stupire, non mi sarei mai immaginato questa reazione. Abbiamo vinto ed era fondamentale, vittoria bellissima”.

E aggiunge: “Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e ci siamo sbloccati. Impariamo dagli errori, per tanti è il primo anno in Serie A”.