Petriccione: “Dopo la cessione da parte della Fiorentina, è cominciata la mia scalata”

Il centrocampista del Lecce, Jacopo Petriccione, è stata una delle più liete sorprese di questo campionato. Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, dopo qualche anno di gavetta, per lui è arrivata la grande occasione in Serie A con la squadra salentina: “Dopo la cessione dalla Fiorentina al Bari, ho cominciato la scalata – racconta Petriccione a La Gazzetta dello Sport – rendendo felici i miei genitori, Vito e Sabrina. Papà, carabiniere, si divertiva a fare il d.s. e l’allenatore a livello giovanile; quest’anno ha abbandonato il calcio per seguirmi da tifoso”.