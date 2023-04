Petrzhela: “Kokorin non può essere una leggenda di nessun club, perché ha affossato la sua carriera con le proprie mani”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, se l’è presa per non essere stato inserito nella lista delle leggende della Dinamo Mosca, club con il quale è cresciuto ed è esploso.

“Ho segnato esattamente 50 gol per la Dinamo in 200 partite, e le leggende alla fine sono Valbuena, che ha sette partite, e Luke Wilkshire” questo ha detto l’attaccante.

Affermazioni contestate in patria da Vlastimil Petrzhela, ex allenatore dello Zenit San Pietroburgo, il quale ha detto: “Quello che ha detto è inappropriato, il titolo di leggenda del club uno se lo deve guadagnare. E Kokorin non può essere una leggenda di nessun club, perché ha affossato la sua carriera con le proprie mani. Ora non ha senso pentirsene, perché il suo tempo è passato. Se avesse unito la diligenza al suo talento, sarebbe stato definito una leggenda sia allo Zenit che alla Dinamo. Ma ha deciso di utilizzare il suo talento in modo diverso”.