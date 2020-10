Pezzella accoglie Martinez Quarta e lancia un forte messaggio di permanenza: “Benvenuto a Firenze amico!”

Dopo quella ufficiale della Fiorentina, per Lucas Martinez Quarta è arrivata un’accoglienza speciale. Direttamente dal suo compagno di squadra e connazionale German Pezzella, che su Twitter ha scritto “Benvenuto a Firenze amico”. Segno che tra i due esiste già un bel rapporto fuori dal campo, che speriamo si possa consolidare sul terreno di gioco. Ma soprattutto, una frase che elimina un po’ di dubbi sulla permanenza del capitano che, a quanto pare, con Martinez Quarta vuole giocarci insieme e non lasciargli il posto. Pezzella dunque è sulla via della permanenza, pronto a formare un gran bel reparto difensivo insieme a Milenkovic, Caceres e appunto Martinez Quarta.

0 0 vote Article Rating