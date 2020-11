Pezzella: “Amo la Fiorentina e Firenze, la colpa di questo inizio di stagione è stata anche nostra. Abbiamo il dovere di rimettere in sesto una stagione”

Il capitano della Fiorentina German Pezzella, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio ha fatto il punto sulla propria situazione fisica ,ma non solo: “Sto bene, c’è voluto un po’ di tempo, ma va molto meglio. Amo questo club e adoro Firenze, come penso di aver dimostrato. Io sono il capitano. Questo avvio di stagione non è stato come avremmo voluto, quindi la colpa è stata anche nostra. Siamo noi che scendiamo in campo, noi che abbiamo il dovere di rimettere in sesto una stagione che è comunque ancora all’inizio. Non penso a niente se non a questo, anche il prolungamento di contratto è un discorso che va tenuto fuori. Dobbiamo concentrarci solo sul pallone”.

