Pezzella e Ribery fanno venire i brividi a Iachini

Ribery e Pezzella in campo con la Fiorentina nella trasferta di Roma? Difficile, molto difficile. Purtroppo la situazione infortuni sta condizionando questa fase della stagione viola e la sfortuna si accanisce sempre sui soliti calciatori. Per il difensore argentino, uscito durante il match contro l’Udinese, speranze ridotte al lumicino di essere all’Olimpico. Sarebbe più corretto guardare verso metà mese di novembre per riprendersi dal trauma distorsivo alla caviglia che lo ha gettato nello sconforto. Per il francese invece un tentativo vero e proprio verrà fatto: caviglia più risentimento muscolare non è una bella combinazione contro la quale combattere, però…

Meglio di questi due sta invece Lirola che preso una bella botta sempre con l’Udinese, ma che dovrebbe recuperare.