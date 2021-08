Pezzella: “Il Betis mi aveva già cercato qualche mese fa, ma era difficile lasciare la Fiorentina perché ero il capitano”

L’ex difensore della Fiorentina German Pezzella ha parlato nella conferenza stampa di presentazione con il Betis Siviglia: “Il Betis mi ha cercato qualche mese fa, ma non era facile lasciare la Fiorentina visto che ero il capitano viola. Sono venuto a conoscenza dell’offerta ufficiale dei biancoverdi circa dieci giorni prima dell’ufficialità. In quel momento, insieme alla mia famiglia, ho scelto di tornare proprio dove tutto è iniziato qui in Europa. Ho un ottimo rapporto con Joaquin, in questi giorni scherzando ci siamo detti: ‘Chi avrebbe mai scommesso di vederti ancora giocare al mio ritorno al Betis?'”