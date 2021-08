Pezzella in volo per Siviglia. L’ex capitano viola ed un consistente taglio dell’ingaggio

Dopo 4 anni German Pezzella lascerà la Fiorentina per tornare al Betis Siviglia. Per riabbracciare i biancoverdi andalusi il classe ’91 ha accettato uno sostanzioso taglio dell’ingaggio, passando da 2,4 milioni lordi ad 1,5. Il calciatore si trasferirà in Spagna per circa 4 milioni di euro. Stamani Pezzella è volato a Siviglia, per le visite mediche di rito e la successiva firma. Nastasic è pronto invece a sbarcare a Firenze in sostituzione dell’argentino.