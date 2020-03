Pezzella potrebbe aver chiuso il suo ciclo viola. Fiorentina alla ricerca di un forte difensore centrale, ma non solo…

Se resteranno i… blindati, grazie al mercato di gennaio la stragrande parte della Fiorentina che promette di tentare il rilancio europeo, è praticamente fatta. Detto del portiere, Dragowski, e di Milenkovic, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è proprio in difesa che c’è più bisogno di riflessione. Pezzella ha richieste e potrebbe aver chiuso il suo ciclo viola. Dunque è indispensabile l’arrivo di un forte difensore centrale. Con lui resteranno sicuramente Caceres, che ha allungato, oltre a Igor che si sta «giocando» un posto per il futuro. Con lui anche Lirola, mente per la fascia sinistra ci potrebbe essere un posto, considerato che Biraghi, dato di rientro dalla Milano nerazzurra, dovrebbe comunque essere ceduto.