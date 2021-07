Pezzella, Quarta e Nico Gonzalez a caccia della storia: l’Argentina è a secco da quasi 30 anni

Sarà un week end di finali continentali, prima il Sudamerica con la Copa America giunta al suo atto finale, il match tra Argentina e Brasile, e ovviamente la finale di Euro 2020 con protagoniste Italia e Inghilterra. Nella notte però, la prima delle due: si parte da Rio de Janeiro dove l’Albiceleste cerca disperatamente il ritorno ad un titolo dopo l’ultimo successo della Copa America del 1993. Quasi 30 anni e tantissime finali perse, anche ai Mondiali: allora la decise un certo Batistuta, tanto per essere chiari. Sarà la grande occasione di consacrazione anche per tre calciatori della Fiorentina come Pezzella, Martinez Quarta e il neo acquisto Nico Gonzalez:

