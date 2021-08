“Pezzella si trova bene nella Fiorentina, ma gli è arrivata una proposta dalla Spagna”

In Argentina viene seguita con interesse la situazione che riguarda German Pezzella. Il capitano della Fiorentina ha lanciato il proprio appello alla società a farsi sentire e a spiegargli che tipo di intenzioni ha su di lui. Nel frattempo però qualche proposta gli è già arrivata.

“Pezzella si trova bene nella Fiorentina – informa il giornalista del quotidiano La Nueva, Juan Pablo Fiorin – però il Betis di Siviglia, in Spagna, gli ha proposto di ritornare”.

E ancora: “Siviglia è una città che è piaciuta molto alla sua famiglia”.

Pezzella ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel giugno 2022 e non è stata intrapresa una discussione tra le parti per rinnovarlo.