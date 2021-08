Pezzella Sr. a FN: “Orgoglioso di German, ha sempre messo tutto in campo. Un privilegio quella fascia, non dimenticheremo mai Davide e neanche Firenze”

Dopo quattro anni si è concretizzato l’addio di German Pezzella alla Fiorentina, arrivato nel 2017 dal Betis e ripartito proprio in direzione Siviglia, lasciando la fascia da capitano viola. Una permanenza partita con diversi alti e conclusa con un rendimento a dir poco calante, con quella intenzione di lasciare Firenze già un anno fa, che poi però non si realizzò. A Fiorentinanews.com il padre di German, Miguel Pezzella, ha voluto lasciare questo messaggio di saluto:

“Ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova tappa, caro figlio! Hai messo tutto in campo come sempre, anche parte del tuo fisico, per questa maglia (come è giusto che sia). Hai avuto mille infortuni ma sei sempre tornato a dare il 100%. Niente da discutere, degno Capitano e sono orgoglioso che tu abbia indossato la fascia di Davide. Non lo dimenticheremo mai e sarà sempre nei cuori. Non dimenticheremo mai Firenze. Grazie di tutto Firenze per aver accolto mio figlio. Un saluto dalla famiglia Pezzella”.