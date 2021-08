Pezzella struggente: “Impossibile che le lacrime non mi riempiano gli occhi mentre scrivo. Firenze e la Fiorentina sono la mia famiglia, vi voglio bene!”

E’ una lettera d’amore, piuttosto che di addio, quella affidata ai social da parte dell’ormai ex capitano della Fiorentina German Pezzella.

“È impossibile che le lacrime non mi riempiano gli occhi mentre scrivo, e le parole sicuramente non saranno in grado di riflettere ciò che sento. Sono state 4 stagioni intense, piene di momenti diversi, ma lascio Firenze con la cosa più importante che mi avete dato: il vostro affetto. Sopratutto nei momenti dove tanti spariscono, voi ci avete messo in piedi. E quel legame che si è creato, nessuno potrà spezzarlo.



“Una cosa vi posso assicurare – continua l’argentino – ho dato tutto quello che avevo di me dal primo all’ultimo giorno, semplicemente per amore a un club e a una città. Vi porterò sempre nel cuore e sulla pelle, perché ci sono cose che sono per tutta la vita, e Firenze e Fiorentina lo sono per me e la mia famiglia. Per sempre, vi voglio bene. German”