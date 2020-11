Pezzella torna ad allenarsi in gruppo, Callejon lo farà da domani. Mentre i nazionali…

Buone notizie dal Centro Sportivo per la Fiorentina. German Pezzella è infatti rientrato in gruppo, allenandosi regolarmente con i compagni. Rientro graduale a partire da domani invece per Josè Callejon, dopo le visite mediche effettuate quest’oggi. Infine da considerare il capitolo nazionali: tutti i giocatori che hanno raggiunto le proprie selezioni dovranno sottoporsi a un ciclo di tamponi prima di rientrare all’interno del Centro Sportivo. Tra questi Amrabat, che tornerà a Firenze domani.

0 0 vote Article Rating