Pezzella vuole tornare in fretta: contro la Roma potrebbe fare un test

I problemi fisici non abbattono German Pezzella. Il capitano della Fiorentina vuole rinascere presto, come la fenice che ha postato sul proprio profilo Instagram. A dimostrazione di ciò, la convocazione per la trasferta di oggi a Roma. Come riporta il Corriere dello Sport Pezzella partirà in panchina ma non è escluso che, nel caso in cui la partita lo permetta, possa subentrare nel secondo tempo. Una sorta di test per capire quali risposte può dare l’argentino sul campo.

