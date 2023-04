Pià: “Cabral? Non è facile impattare in un campionato come la serie A. Ma gli serviva solo un po’ di fiducia”

L’ex attaccante dell’Atalanta Inacio Pià, ha parlato a Radio Bruno del centravanti della Fiorentina Arthur Cabral: “Qualche mese fa avevo parlato di lui e avevo detto che gli serviva un po’ di fiducia. Non è facile impattare in un campionato come la Serie A, ma le qualità ci sono e Italiano, le ha sapute tirare fuori”.

Poi ha concluso: “Ora come ora la Fiorentina sta facendo bene, possono ambire davvero a qualcosa di importante e in campionato battendo l’Atalanta ci sarebbero ottime prospettive”.