Pianticelle viola… e azzurre: due giovani della Fiorentina convocati in Nazionale

Una bella soddisfazione per due giovani della Fiorentina. I classe 2005 Pietro Comuzzo e Francesco Presta sono stati convocati dal ct Daniele Franceschini per il raduno della Nazionale under 18, che sarà impegnata mercoledì 18 gennaio in una amichevole di lusso contro la Spagna.

Tra l’altro Comuzzo e Presta, insieme a tutti i loro compagni, avranno l’onore di essere i primi a indossare le nuove divise dell’Italia firmate Adidas, con tanto di nuovo logo federale presentato proprio nei giorni scorsi dalla FIGC.