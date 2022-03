Piatek, Cabral e Gonzalez rischiano di complicare la vita a Italiano

La Nazione in edicola stamani, si concentra sui rientri dalle varie Nazionali in casa Fiorentina. Un paio di esterni, Italiano li avrà sicuramente, mentre i problemi ci saranno, eccome, per inquadrare chi sarà il centravanti.

Per ragioni diverse fra loro, Piatek, Cabral e anche Nico Gonzalez (inquadrato in versione ’falso nueve’) rischiano di complicare la vita a Italiano. Il polacco sta facendo di tutto per rimettersi in sesto dopo il ko con la maglia della Nazionale, la settimana scorsa. I segnali che arrivano dal ritiro della Polonia sembrano incoraggianti, e se già oggi l’attaccante tornasse in campo è chiaro che anche il compito del medico viola (per il controllo definitivo) potrebbe essere in discesa e favorire il suo impiego nel lunch-match.

Di sicuro, Nico Gonzalez sarà a disposizione di Italiano, sarà ovviamente convocabile e convocato, ma nelle scelte (visti i precedenti) dell’allenatore, Nico, non essendosi allenato con il gruppo per quasi due settimane, dovrebbe partire dalla panchina. Magari, nell’emergenza, Italiano potrebbe rivedere il criterio di scelta, mentre in queste ore e nei prossimi giorni continua il lavoro di inserimento, crescita e avvicinamento alla condizione migliore di Cabral.