Piatek e una doppietta pre mercato che può complicare i piani della Fiorentina

Meno di un mese e sarà di nuovo mercato e per la Fiorentina si riaprirà l’affannata ricerca dell’attaccante: il nome di Piatek resta uno di quelli papabili, con una valutazione e delle pretese idealmente più basse da parte dell’Hertha Berlino, rispetto a quelle estive. Il polacco fino a ieri aveva segnato appena un gol in nove partite (quasi tutte partendo dalla panchina) ma ieri sera è arrivata la doppietta da subentrante all’Union Berlino, nel derby della capitale. E si sa come questi episodi possano cambiare la storia del mercato ma anche di una stagione. Se davvero è Piatek il giocatore seguito dalla società viola, i gol di ieri di certo non hanno dato una mano.

