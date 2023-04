Piccinelli: “Fiorentina forte nel collettivo, ieri sera non si è notata l’assenza di Amrabat. Sottil? Una riserva, non è più giovanissimo”

Il giornalista di Radio Rai Cristiano Piccinelli ha parlato a Radio Bruno della partita tra Fiorentina e Atalanta giocata ieri sera al Franchi. Questo il suo pensiero sul match: “La Fiorentina sta crescendo tantissimo sotto l’aspetto del collettivo. La squadra viola non ha campioni in rosa, ma tutti sono cresciuti anche sotto il punto di vista dell’abnegazione, seguono in mister. Per esempio, ieri sera l’assenza di Amrabat non mezzo al campo non si è notata, nonostante il marocchino abbia un peso specifico notevole”.

E ancora: “Il gol dell’Atalanta è arrivato da una disattenzione difensiva, ma alla fine ci sta. La Fiorentina ha fatto una buonissima partita. Sottil? Non è più giovanissimo, ma lo consideriamo una riserva della viola, non gli si può chiedere la luna. La Fiorentina non può avere 22 titolari, in passato qualcosa di buono lo ha fatto, anche a Cagliari”